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Bakan Kasapoğlu'ndan Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı ile gümüş madalyanın sahibi olan Sevilay Öztürk'ü tebrik etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 21:08
Bakan Kasapoğlu'ndan Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'e tebrik

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 41.58'lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı ile 44.45'lik derecesiyle gümüş madalya kazanan Sevilay Öztürk'ü tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılara yenisini ekleyen Sümeyye ve Sevilay kazandıkları madalyalarla bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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