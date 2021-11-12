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Kadınlar Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı | Türkiye Kadın Milli Takımı - Rusya: 4-5

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye Kadın Milli Takımı, Rusya'ya 5-4 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 17:51
Kadınlar Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı | Türkiye Kadın Milli Takımı - Rusya: 4-5

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye Kadın Milli Takımı, Rusya'ya 5-4 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, şampiyonluk mücadelesinde Rusya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Rusya, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 5-4 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonada gümüş madalyanın sahibi oldu.

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