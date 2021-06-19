Aktüel haberler (19.06.2021)

BUCKS COŞTU

NBA'de Nets'i 104-89 yenen Bucks, Doğu Konferansı yarı final serisinde durumu 3-3'e getirdi. Bucks'ta Middleton 38 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma, Antetokounmpo da 30 sayı, 17 ribauntla oynadı. Son maç pazar gecesi 03.00'te oynanacak.

PERİLER KAYIP

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek'e 64-54 yenildi. İlk karşılaşmada da Slovenya'ya kaybeden ve ikinci yenilgisini alan Potanın Perileri, üçüncü maçında yarın 16.00'da Belçika ile karşılaşacak.

MOERMAN KALDI

Anadolu Efes, Fransız oyuncusu Adrien Moerman ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. 33 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Avrupa Ligi'nde 6.4 sayı, 4.6 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakaladı. Moerman, geçtiğimiz günlerde ayrıldığını açıklamıştı.

SAMBA ŞOV

Copa America'nın ev sahibi Brezilya, B Grubu'ndaki ikinci maçında Peru'yu 4-0 mağlup etti. Sandro, Neymar, Everton ve Richarlison galibiyeti getirdi. Gruptaki diğer mücadelede Kolombiya ile Venezuela 0-0 berabere kaldı.

1 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell, 2002 yılından beri yaptığı spor yatırımlarına devam ediyor. Ana sponsorluklarla toplam yatırımını 1 milyar TL'ye çıkaran Turkcell'in Genel Müdürü Murat Erkan, "Bundan sonra da ülkemiz için, ülkemizin spor geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FORMULA 1 FRANSA'DA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'nın ev sahipliği yapacağı 7. yarışla sürecek. Sıralama turları bugün, yarış ise yarın 16.00'da.

ASLAN EKŞİ İMZAYI ATTI

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, oyuncusu Aslan Ekşi'nin sözleşmesini uzattı. Tecrübeli pasör, "Üç kulvarda yarışacağız. Elimden gelen katkıyı vereceğim" dedi.

QUEİROZ SOLHAN'DA

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Brezilyalı pasör Andre Queiroz'u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık anlaşma yapıldı.