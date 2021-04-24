Aktüel haberler (23.04.2021)

BİTİGEN TOKYO'DA VAR'DA OLACAK



FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda VAR olarak görevlendirildi. Bitigen ile birlikte 8'i Avrupa'dan olmak üzere toplam 20 VAR davet edildi. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda futbol müsabakaları 21 Temmuz-7 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak.



EURO 2020'DE 2 ŞEHİR DEĞİŞTİ



UEFA, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak Bilbao şehrinde oynanması gereken dört müsabaka, Sevilla'ya alındı. Bu stada yüzde 30 kapasiteyle taraftar alınacak. İrlanda'nın Dublin kentindeki maçlar ise St. Petersburg (Rusya) ile Londra'ya (İngiltere) taşındı. Almanya'nın Münih kentine de seyirci izni çıktı. 4 karşılaşma için en az 14 bin 500 seyirciye izin verdiği bildirildi.



BARCELONA ISRAR EDİYOR



Katalan ekibi Başkanı Joan Laporta, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının ekonomik açıdan 'zorunluluk" olduğunu söyledi. Laporta, "Bu lig zorunluluk ama son sözü kulübün üyeleri söyleyecek" diye konuştu. Öte yandan Avrupa Süper Lig'in finansörü ABD bankası JP Morgan yetkilisi, pişman olduklarını söyledi. Firma, Avrupa Süper Ligi projesine 3.5 milyar euro para yatıracaktı.



KADINLAR LİGİ'NDE 23 NİSAN COŞKUSU



Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan 16 takımın kaptanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için toplanarak Türk Bayrağı açtı.



F1 HEYECANI MIAMI'DE



Formula 1, 2022 yılından itibaren 10 yıl boyunca geçerli olacak şekilde takvimine Miami'yi de ekledi. Sihirli Şehir'in takvime eklenişi Red Bull Racing Honda pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez'in dahil olduğu bir video ile tanıtıldı. 1959 yılından sonra ilk kez Formula 1 sezonuna dahil olacak olan Miami GP'si ile ABD, 2022 takviminde iki yarışa ev sahipliği yapmış olacak.



GALATASARAY MAĞLUP OLDU



Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı finalinde G.Saray, Nesibe Aydın'ı konuk etti. Cimbom ilk periyodu 19-12, ikincisini 30-24 üstün geçti. Ancak ikinci yarıda konuk ekip geri döndü. Üçüncü periyotta N. Aydın 47-44 öne geçti. Son anlar nefes kesti. N. Aydın maçı 71-68 aldı. İkinci maç yarın 16.00'da. Seride üç kez kazanan finale çıkacak ve F.Bahçe'nin rakibi olacak.