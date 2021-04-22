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Son dakika spor haberi: Olimpik ve paralimpik sporcular corona virüsü aşısı olacak!

Son dakika spor haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , ülkemizi temsil eden olimpik ve paralimpik sporcuların corona virüsü aşısı olacağını açıkladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:07
Son dakika spor haberi: Olimpik ve paralimpik sporcular corona virüsü aşısı olacak!

'nın başkenti 'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat ve öncesinde sporcularımızın aşılama süreci başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek ve 24 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde yapılacak Paralimpik Oyunları öncesinde sporcularımızın öncelikli Covid-19 aşı uygulaması randevusuna dahil edildiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, 'nın başlamasına sayılı günler kaldığını belirterek, "Oyunlar öncesinde sporcularımızın aşılamasına öncelikli olarak başlıyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlara kota alan ve kota alması muhtemel sporcularımız aşılama kapsamına dahil edildi. Olimpiyat sürecinde sporcularımıza her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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