Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (22.02.2021)

Aktüel haberler (22.02.2021)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:49 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Aktüel haberler (22.02.2021)

ARTETA'NIN BAŞARISI

Premıer Lig'de Arsenal'i deplasmanda 1-0 mağlup eden 'de menajer , eski yardımcısı ve Arsenal Menajeri 'yı öve öve bitiremedi. Pep, Mikel Arteta'nın çok iyi bir takım inşa ettiğini söyleyip, Londra ekibinin geleceğinin parlak olduğunu kaydetti.

TEK EKSİK OLİMPİYAT
Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, olimpiyatlarda altın madalya hedefliyor. Busenaz Sürmeneli, "Güzel madalyalar kazandık, güzel duygular tattık. Sadece olimpiyat madalyası eksik. Olimpiyatlar benim çocukluk hayalim. Hala bunun hayaliyle yaşıyorum" dedi.

NETS COŞTU
'de , deplasmanda 'ı 112- 108 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Nets'te Durant sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Harden 37 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist, Irving 28 sayı, 8 asist ve 4 ribauntla maçı tamamladı.

ALKIŞLAR FURKAN ALDEMİR'E
Milli basketbolcu , Kilis'in karşısındaki 'nin Azez kentinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdı. 118 aileye gıda kolisi, 80 aileye kömür, 445 aileye nakdi yardım ve 80 aileye et dağıtımında bulundu.

BİZİMKİLER PARKEDE
ve F.Bahçe kadın voleybol takımları bugün Avrupa mesaisine çıkacak. Fenerbahçe, 'nin çeyrek finalinde İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak. Burhan Felek Salonu'ndaki maç 17.00'de başlayacak. G.Saray ise saat 20.00'de yarı final ilk maçında deplasmanda ile karşılaşacak.

YETENEKLİ AMA HIRSI YOK
Bir dönem 'de Hazard ile beraber oynayan Brezilyalı Filipe Luis, eski takım arkadaşını anlattı. Sol bek, eski takım arkadaşı Hazard'ı hem övdü hem eleştirdi. Luis, Belçikalı oyuncunun Messi'ye rakip olabilecek bir isim olduğunu söyleyip "Çok fazla yeteneği var ama 'Dünyanın en iyi oyuncusu ben olacağım' demek için bir hırsı yok. İstese olabilir" dedi.

SON DAKİKA