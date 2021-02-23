Aktüel haberler (22.02.2021)

ARTETA'NIN BAŞARISI

Premıer Lig'de Arsenal'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Manchester City'de menajer Pep Guardiola, eski yardımcısı ve Arsenal Menajeri Mikel Arteta'yı öve öve bitiremedi. Pep, Mikel Arteta'nın çok iyi bir takım inşa ettiğini söyleyip, Londra ekibinin geleceğinin parlak olduğunu kaydetti.

TEK EKSİK OLİMPİYAT

Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, olimpiyatlarda altın madalya hedefliyor. Busenaz Sürmeneli, "Güzel madalyalar kazandık, güzel duygular tattık. Sadece olimpiyat madalyası eksik. Olimpiyatlar benim çocukluk hayalim. Hala bunun hayaliyle yaşıyorum" dedi.

NETS COŞTU

NBA'de Brooklyn Nets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 112- 108 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Nets'te Durant sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Harden 37 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist, Irving 28 sayı, 8 asist ve 4 ribauntla maçı tamamladı.

ALKIŞLAR FURKAN ALDEMİR'E

Milli basketbolcu Furkan Aldemir, Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez kentinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdı. 118 aileye gıda kolisi, 80 aileye kömür, 445 aileye nakdi yardım ve 80 aileye et dağıtımında bulundu.

BİZİMKİLER PARKEDE

G.Saray ve F.Bahçe kadın voleybol takımları bugün Avrupa mesaisine çıkacak. Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak. Burhan Felek Salonu'ndaki maç 17.00'de başlayacak. G.Saray ise saat 20.00'de CEV Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Beziers Angels ile karşılaşacak.

YETENEKLİ AMA HIRSI YOK

Bir dönem Chelsea'de Hazard ile beraber oynayan Brezilyalı Filipe Luis, eski takım arkadaşını anlattı. Sol bek, eski takım arkadaşı Hazard'ı hem övdü hem eleştirdi. Luis, Belçikalı oyuncunun Messi'ye rakip olabilecek bir isim olduğunu söyleyip "Çok fazla yeteneği var ama 'Dünyanın en iyi oyuncusu ben olacağım' demek için bir hırsı yok. İstese olabilir" dedi.