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Bayram coşkusu

tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan '' için geri sayım başladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 00:21 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Bayram coşkusu

Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan '' için geri sayım başladı. 29 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında, dünyanın dört bir yanından gelecek yelkenli yatların dört gün boyunca ve 'nde şampiyonluk için yarışacağı organizasyon, 'nin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor. İlki İstanbul Boğazı'nda olmak üzere toplam 3 etapta, 5 adet yarış yapılacak.

KALAMIŞ'TA TAMAMLANACAK
Yatlar, 29 Ekim Perşembe günü Boğaz'da '' etabında boy göstererek yarışlara başlayacak. 31 Ekim Cumartesi günü Adalar parkurunda 'Mavi Vatan Kupası' etabı gerçekleşecek. Yarışmanın son günü olan 1 Kasım Pazar günü ise, Kalamış Koyu'nda ' Kupası' etabı ile etkinlik sona erecek. Gerçekleştirilecek 3 etabın sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu unvanını kazanacak.

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