Bayram coşkusu

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan 'Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları' için geri sayım başladı. 29 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında, dünyanın dört bir yanından gelecek yelkenli yatların dört gün boyunca İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde şampiyonluk için yarışacağı organizasyon, Türkiye'nin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor. İlki İstanbul Boğazı'nda olmak üzere toplam 3 etapta, 5 adet yarış yapılacak.

KALAMIŞ'TA TAMAMLANACAK

Yatlar, 29 Ekim Perşembe günü Boğaz'da 'Cumhuriyet Kupası' etabında boy göstererek yarışlara başlayacak. 31 Ekim Cumartesi günü Adalar parkurunda 'Mavi Vatan Kupası' etabı gerçekleşecek. Yarışmanın son günü olan 1 Kasım Pazar günü ise, Kalamış Koyu'nda 'Barbaros Hayreddin Paşa Kupası' etabı ile etkinlik sona erecek. Gerçekleştirilecek 3 etabın sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu unvanını kazanacak.