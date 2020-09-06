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06 Eylül 2020, Pazar
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yelkende Avrupa 6'ncısı!

Alican Kaynar yelkende Avrupa 6'ncısı!

Milli yelkenci , Polonya’nın Gdynia şehrinde düzenlenen ’nda altıncı sırayı elde etti.

Milli yelkenci , Polonya'nın Gdynia şehrinde düzenlenen 'nda altıncı oldu.

Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Alican Kaynar, 70 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son yarışına kadar madalya kazanma şansını sürdürdü.

Olimpik sporcu, 10 yarış sonunda elde ettiği 78 puanla Avrupa altıncısı oldu.


  1. 06.09.2020
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