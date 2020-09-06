Alican Kaynar yelkende Avrupa 6'ncısı!
Milli yelkenci Alican Kaynar, Polonya’nın Gdynia şehrinde düzenlenen Finn Avrupa Şampiyonası’nda altıncı sırayı elde etti.
Milli yelkenci Alican Kaynar, Polonya'nın Gdynia şehrinde düzenlenen Finn Avrupa Şampiyonası'nda altıncı oldu.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Alican Kaynar, 70 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son yarışına kadar madalya kazanma şansını sürdürdü.
Olimpik sporcu, 10 yarış sonunda elde ettiği 78 puanla Avrupa altıncısı oldu.
- 06.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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