Alican Kaynar yelkende Avrupa 6'ncısı!

Milli yelkenci Alican Kaynar, Polonya'nın Gdynia şehrinde düzenlenen Finn Avrupa Şampiyonası'nda altıncı oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Alican Kaynar, 70 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son yarışına kadar madalya kazanma şansını sürdürdü.

Olimpik sporcu, 10 yarış sonunda elde ettiği 78 puanla Avrupa altıncısı oldu.