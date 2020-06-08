Conor McGregor üçüncü kez emekli oldu! Conor McGregor kimdir?

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, üçüncü defa emekliye ayrıldığını duyurdu. 31 yaşındaki McGregor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dövüşten emekli olmaya karar verdim. Muhteşem anılar için hepinize teşekkür ediyorum. Ne yolculuk oldu ama" ifadelerini kullandı.

İrlandalı dövüşçü, 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklamış ancak daha sonra spora geri dönmüştü.

Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor'un Cage Warriors ve UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonlarında şampiyonlukları bulunuyor.

2018'deki hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov'a yenilen McGregor, son olarak ocak ayında "kovboy" lakaplı ABD'li dövüşçü Donald Cerrone'yi 40 saniyede mağlup etmişti.

CONOR MCGREGOR KİMDİR?

Conor Anthony McGregor, 14 Temmuz 1998'de İrlanda'nın başkenti Dublin'de dünyaya geldi. McGregor, spora ilk adımını Lourdes Celtic Futbol Kulübünde futbol oynayarak attı. 12 yaşında Crumlin Boks Kulübünde boks ile tanıştı. 17 Şubat 2007'de 18 yaşındayken McGregor, ilk amatör karma dövüş sanatları maçına çıktı. 9 Mart 2008'de ilk profesyonel karma dövüş sanatları maçında hafif sıklette Gary Morris ile karşılaştı. Maçı ikinci raundda teknik nakavt ile kazandı.

UFC 205, 12 Kasım 2016'da tarihi Madison Square Garden'da yapıldı. Gecenin ana maçında rakibi Eddie Alvarez'i ikinci raundda teknik nakavtla mağlup eden McGregor, UFC'nin aynı anda iki farklı sıklet şampiyonu olan ilk dövüşçüsü olarak tarihe geçti.

3 Ağustos 2018'de McGregor'ın hafif sıklet şampiyonu Habib Nurmagomedov ile karşılaşacağı duyuruldu. 6 Ekim 2018'de gerçekleşen maçın büyük bölümünde domine olan McGregor, dördüncü raundda pes ederek kaybetti. Bu karşılaşma karma dövüş sanatları tarihine en yüksek öde-izle satışı yapılan etkinlik olarak geçti.

