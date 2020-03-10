Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için alınan önlemler artıyor. İtalya'da 3 Nisan'a kadar tüm spor faaliyetleri durdurulurken, ülkemizde de bazı etkinlikler iptal edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da konu ile alakalı bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor camiası olarak bu anlamdaki (koronavirüs) önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz. İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla temaslarımız sonucunda yarın sizlerle paylaşacağız." dedi.
- 10.03.2020
- Güncelleme: 10.03.2020 11:27
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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