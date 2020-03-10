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10 Mart 2020, Salı
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'ndan koronavirüs açıklaması!

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için alınan önlemler artıyor. 'da 3 Nisan'a kadar tüm spor faaliyetleri durdurulurken, ülkemizde de bazı etkinlikler iptal edildi. Gençlik ve Spor Bakanı 'da konu ile alakalı bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanı , "Spor camiası olarak bu anlamdaki (koronavirüs) önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz. İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla temaslarımız sonucunda yarın sizlerle paylaşacağız." dedi.

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 11:27
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