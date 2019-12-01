Jeet kune do sporcuları Hindistan'dan 2 altın madalyayla döndüler - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Jeet kune do sporcuları 'dan 2 altın madalyayla döndüler

Jeet kune do sporcuları Hindistan'dan 2 altın madalyayla döndüler

, Hinddistan’da düzenlenen şampiyonadan 2 ile döndü.

Dünya Jeet Kune Do Federasyonu ve Savaş Sanatları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, karate, tae kwon do, judo, wushu kung fu, muay thai, kick boxing, MMA, nunchaku, kurash, hapkido, jujutsu, kenpo, mallyuddha, silambam, tangsoodo, bilek güreşi ve ip atlama gibi branşlarda ve çok sayıda federasyonun bir araya gelmesiyle gerçekleşti. 'nin Talkatora Indoor Stadyumu'nda 19-26 Kasım tarihlerinde gerçekleşen etkinliğe başta Hindistan olmak üzere , ABD, Avustralya, Nepal, Bengladeş, Singapur, gibi birçok ülkeden çok sayıda sporcu katıldı. Türkiye'yi temsilen şampiyonada mücadele eden , 2 kazanarak bir başarıya daha imza attı. Antrenör 'ın yönettiği takımdan Ferhing Kara 75 kiloda ve Muaz Akdoğan 60 kiloda birinci olarak altın kazandı.

Konuyla ilgili Yüksel Yılmaz, "Yarışmacı olarak 2017'de Şampiyonası'na Sri Lanka'da 2 sporcumuzla katılmıştık; ikisi de birinci olmuşlardı. 2018'de Tayland'a Dünya Şampiyonası'na 1 sporcumuzu götürebildik; o da birinci oldu. Şimdi de 2019'da Hindistan'daki Uluslararası Dövüş Oyunları'na 2 sporcu ile katılabildik ve ikisi de birinci oldular. Böylece her defasında birinci olmakla 5'te 5 yapmış olduk. Kağıtspor'a, sponsorlarımıza, sporcularımın ailelerine ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

  1. 01.12.2019
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