Eskrimcilerimizden 2 bronz birden geldi
Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ikinci gününde kılıç kategorisinde iki bronz madalya kazandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Sinan Par, Murat Sarp Aşık, Efe Dinç ve Alkım Öztürk'ten oluşan erkek milli takımı, bronz madalyanın sahibi oldu. Bireyselde de Yağmur Erdağlı bronz aldı.
Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ikinci gününde kılıç kategorisinde iki bronz madalya kazandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Sinan Par, Murat Sarp Aşık, Efe Dinç ve Alkım Öztürk'ten oluşan erkek milli takımı, bronz madalyanın sahibi oldu. Bireyselde de Yağmur Erdağlı bronz aldı.
- 25.11.2019
-
Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
-
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
Eskrimcilerimizden 2 bronz birden geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.