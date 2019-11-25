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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Eskrimcilerimizden 2 bronz birden geldi

Eskrimcilerimizden 2 bronz birden geldi

Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ikinci gününde kılıç kategorisinde iki bronz madalya kazandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Sinan Par, Murat Sarp Aşık, Efe Dinç ve 'ten oluşan , bronz madalyanın sahibi oldu. Bireyselde de bronz aldı.

Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ikinci gününde kılıç kategorisinde iki bronz madalya kazandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Sinan Par, Murat Sarp Aşık, Efe Dinç ve 'ten oluşan , bronz madalyanın sahibi oldu. Bireyselde de bronz aldı.

  1. 25.11.2019
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