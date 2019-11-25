Eskrimcilerimizden 2 bronz birden geldi

Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ikinci gününde kılıç kategorisinde iki bronz madalya kazandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Sinan Par, Murat Sarp Aşık, Efe Dinç ve Alkım Öztürk'ten oluşan erkek milli takımı, bronz madalyanın sahibi oldu. Bireyselde de Yağmur Erdağlı bronz aldı.