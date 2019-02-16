Erciyes'te eksi 6 derecede kar havuzuna atladılar
Kış sporları ile eğlenceyi buluşturan Red Bull Kar Havuzu, Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Çeşitli kostümler giyen yarışmacılar, hava sıcaklığının eksi 6 derece olduğu kar pistinde suyla dolu havuza atlayarak jüriden puan toplamaya çalıştılar.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 30 takım yarıştı. Katılımcılar, kendine has eğlenceli kostümlerle kar pistinde kayarak, eksi 6 derece havada suyla dolu havuza atlayış gerçekleştirdiler.
Birinciliği Herkül-Ejderha Katili takımı ejderha kostümüyle elde ederken, yarışmada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.
- 16.2.2019 18:56
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Erciyes'te eksi 6 derecede kar havuzuna atladılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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