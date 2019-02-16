Erciyes'te eksi 6 derecede kar havuzuna atladılar
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Erciyes'te eksi 6 derecede kar havuzuna atladılar

Erciyes'te eksi 6 derecede kar havuzuna atladılar

Kış sporları ile eğlenceyi buluşturan Red Bull Kar Havuzu, 'nde gerçekleştirildi.

Çeşitli kostümler giyen yarışmacılar, hava sıcaklığının eksi 6 derece olduğu kar pistinde suyla dolu havuza atlayarak jüriden puan toplamaya çalıştılar.

ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla 'nde düzenlenen etkinlikte 30 takım yarıştı. Katılımcılar, kendine has eğlenceli kostümlerle kar pistinde kayarak, eksi 6 derece havada suyla dolu havuza atlayış gerçekleştirdiler.

Birinciliği Herkül-Ejderha Katili takımı ejderha kostümüyle elde ederken, yarışmada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

  1. 16.2.2019 18:56
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