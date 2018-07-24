Ampute Milli Futbol Takımı Bolu'da Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü Ampute Milli Futbol Takımı, Meksika'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na Bolu’da hazırlanıyor.
Karacasu Beldesi'nin Hamam Çayırı mevkiinde bulunan antrenman sahasında çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nı Bolu protokolü ziyaret etti. Bolu Valisi Aydın Baruş ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ile Şube Müdürleri sporculara başarılar dileyerek tatlı ikram etti.
Ampute Futbol Milli takımı Antrenörü Uğur Özcan, Yardımcı Antrenörü Fatih Erdaş ve milli oyuncularla bir araya gelen Vali Baruş, futbolculara kendilerini Bolu'da ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın nezdinde tüm futbolculara ülke olarak güvendiklerini kaydeden Vali Baruş, "Sizler milletimizin gözbebeğisiniz. Bu milletin duaları her zaman sizinle. Allah sizlere her zaman güç, kuvvet versin. İnşallah başarılarınız artarak sürer. Takıma katılan genç arkadaşlarımız da var. Onlar da takıma uyum sağladığı takdirde inşallah daha büyük başarılara ulaşacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.
- 24.7.2018 14:11
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
Ampute Milli Futbol Takımı Bolu'da Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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