Ampute Milli Futbol Takımı Bolu'da Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Bolu'da 'na hazırlanıyor

    <a href="/index/ampute-milli-futbol-takimi?id=ea726f9e-f5f9-4f83-827b-3e3746aee665" class="" rel="tag">Ampute Milli Futbol Takımı</a> Bolu'da <a href="/index/dunya-sampiyonasi?id=c95b4d1b-e062-41f8-a269-4d2036550e36" class="" rel="tag">Dünya Şampiyonası</a>'na hazırlanıyor

    Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü , Meksika'da yapılacak olan ’na Bolu’da hazırlanıyor.

    Karacasu Beldesi'nin Hamam Çayırı mevkiinde bulunan antrenman sahasında çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdüren 'nı Bolu protokolü ziyaret etti. Bolu Valisi Aydın Baruş ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ile Şube Müdürleri sporculara başarılar dileyerek tatlı ikram etti.
    Ampute Futbol Milli takımı Antrenörü Uğur Özcan, Yardımcı Antrenörü Fatih Erdaş ve milli oyuncularla bir araya gelen , futbolculara kendilerini Bolu'da ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Kaptanı Osman Çakmak'ın nezdinde tüm futbolculara ülke olarak güvendiklerini kaydeden , "Sizler milletimizin gözbebeğisiniz. Bu milletin duaları her zaman sizinle. Allah sizlere her zaman güç, kuvvet versin. İnşallah başarılarınız artarak sürer. Takıma katılan genç arkadaşlarımız da var. Onlar da takıma uyum sağladığı takdirde inşallah daha büyük başarılara ulaşacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.

    1. 24.7.2018 14:11
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