U17 Milli Takımı'mız Bosna Hersek'i devirdi

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu ilk maçında Bosna Hersek'i 3-1 mağlup etti.

11 Kasım 2025 Salı 16:32
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki FK Vozdovac Stadı'nda oynanan mücadelede millilerin gollerini 16. dakikada Ali Demirbilek, 42. dakikada Yağız Fikri Şen ve 68. dakikada Tarık Buğra Kalpaklı kaydetti. Bosna Hersek'in golünü ise 46. dakikada Damjan Jovic attı.

Karşılaşmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.

Ay-yıldızlı takım, elemelerdeki ikinci maçında 14 Kasım Cuma günü Malta ile karşılaşacak.

