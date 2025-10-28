Türkiye 3-0 Kosova (MAÇ SONUCU ÖZET) | Milliler B Ligi'nde devam ediyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti. Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 mağlup eden milli takım, bu karşılaşmada da rakibin yenerek UEFA Uluslar B Ligi'nde devam etti.

Ay-yıldızlı ekip, 22'nci dakikada Melike'nin golüyle 1-0 öne geçti. 29'uncu dakikada millilerde Kader penaltı golüyle durumu 2-0 yaptı. İlk devreyi 2-0 galip tamamlayan A Milli Kadın Futbol Takımı, 78'inci dakikada Busem'in golüyle üçüncü kez sevindi. Öte yandan maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seremoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı. Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4'üncü hakem Miriama Bockova maçın orta hakemi olurken, Diakow ise maçın 4'üncü hakemi olarak görev yaptı.

⚽ GOL! Melike Pekel topu ağlara gönderdi Milli Takımımız Kosova karşısında önde! pic.twitter.com/xMNBqfMzpe — TRT Spor (@trtspor) October 28, 2025

⚽ GOL! Kader Hançar penaltıda hata yapmadı! Kosova karşısında farkı ikiye çıkardık! pic.twitter.com/1ITKbj3A7t October 28, 2025