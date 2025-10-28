CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye 3-0 Kosova (MAÇ SONUCU ÖZET) | Milliler B Ligi'nde devam ediyor

Türkiye 3-0 Kosova (MAÇ SONUCU ÖZET) | Milliler B Ligi'nde devam ediyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 22:56 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 23:52
Türkiye 3-0 Kosova (MAÇ SONUCU ÖZET) | Milliler B Ligi'nde devam ediyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti. Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 mağlup eden milli takım, bu karşılaşmada da rakibin yenerek UEFA Uluslar B Ligi'nde devam etti.

Ay-yıldızlı ekip, 22'nci dakikada Melike'nin golüyle 1-0 öne geçti. 29'uncu dakikada millilerde Kader penaltı golüyle durumu 2-0 yaptı. İlk devreyi 2-0 galip tamamlayan A Milli Kadın Futbol Takımı, 78'inci dakikada Busem'in golüyle üçüncü kez sevindi. Öte yandan maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seremoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı. Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4'üncü hakem Miriama Bockova maçın orta hakemi olurken, Diakow ise maçın 4'üncü hakemi olarak görev yaptı.

Milli maçta hakem baygınlık geçirdi!

Saran: Sadece hakemlerle kalmayacak!
