Ziraat Türkiye Kupası
Mete Gazoz madalyayı elinden kaçırdı!

Mete Gazoz madalyayı elinden kaçırdı!

Milli sporcumuz Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası erkekler klasik yay kategorisinde yarı finalde kaybetmesinin ardından bronz madalya çıktı. Fransız rakibi Thomas Chirault'a yenilen Mete, Çin'den eli boş döndü. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 10:39 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 11:12
Mete Gazoz madalyayı elinden kaçırdı!

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Nanjing kentinde gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası'ndaki temsilcilerimizden Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalyayı elinden kaçırdı. Çeyrek finalde rakibi Matias Grande'yi mağlup ederek yarı finale yükselen milli sporcumuz, Brady Ellison'a 6-2 yenildi.

Bronz madalya için çıktığı mücadelede Fransız rakibi Thomas Chirault'a kaybeden Mete, turnuvadan eli boş döndü.

İŞTE O ANLAR

