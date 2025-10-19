Mete Gazoz madalyayı elinden kaçırdı!

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Nanjing kentinde gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası'ndaki temsilcilerimizden Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalyayı elinden kaçırdı. Çeyrek finalde rakibi Matias Grande'yi mağlup ederek yarı finale yükselen milli sporcumuz, Brady Ellison'a 6-2 yenildi.
Bronz madalya için çıktığı mücadelede Fransız rakibi Thomas Chirault'a kaybeden Mete, turnuvadan eli boş döndü.
İŞTE O ANLAR
🏆 Okçuluk Dünya Kupası Finalleri 🏹 Sporcumuz 🇹🇷Mete Gazoz, erkekler klasik yayda bronz madalya maçında 🇫🇷Thomas Chirault'a yenildi. Teşekkürler Mete 🙏 pic.twitter.com/HBuVJfdvm9— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 19, 2025