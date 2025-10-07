Atıcılıkta tarihi zafer

Türkiye Atıcılık Federasyonu ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi Finalleri, büyük bir coşku ve tarihi bir başarıyla sona erdi. Türk Milli Takımı, organizasyon boyunca gösterdiği üstün performansla Avrupa sahnesine damgasını vurdu. Milli sporcularımız, finalleri 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayarak Türkiye'yi zirveye taşıdı.
ALTIN MADALYALAR
Havalı Tabanca Erkekler Takım: Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan - Altın Madalya
Havalı Tabanca Kadınlar Takım: Şevval İlayda Tarhan ve Esra Bozabalı - Altın Madalya
Havalı Tüfek Kadınlar Takım: Damla Köse ve Elif Berfin Altun - Altın Madalya
GÜMÜŞ MADALYA
Havalı Tabanca Solo Kategori: Mustafa İnan - Gümüş Madalya
BRONZ MADALYA
Havalı Tabanca Solo Kategori: Şevval İlayda Tarhan - Bronz Madalya
Final müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreni ve gala gecesi, Türk spor tarihine geçen anlara sahne oldu.