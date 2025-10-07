CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Milli Takımlar Atıcılıkta tarihi zafer

Atıcılıkta tarihi zafer

Atıcılık Avrupa Şampiyonlar Ligi Finalleri İstanbul’da tamamlandı. Türk sporcular 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile tarih yazarak zirveyi kimseye bırakmadı

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 06:50
Atıcılıkta tarihi zafer

Türkiye Atıcılık Federasyonu ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi Finalleri, büyük bir coşku ve tarihi bir başarıyla sona erdi. Türk Milli Takımı, organizasyon boyunca gösterdiği üstün performansla Avrupa sahnesine damgasını vurdu. Milli sporcularımız, finalleri 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayarak Türkiye'yi zirveye taşıdı.

ALTIN MADALYALAR

Havalı Tabanca Erkekler Takım: Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan - Altın Madalya

Havalı Tabanca Kadınlar Takım: Şevval İlayda Tarhan ve Esra Bozabalı - Altın Madalya

Havalı Tüfek Kadınlar Takım: Damla Köse ve Elif Berfin Altun - Altın Madalya

GÜMÜŞ MADALYA

Havalı Tabanca Solo Kategori: Mustafa İnan - Gümüş Madalya

BRONZ MADALYA

Havalı Tabanca Solo Kategori: Şevval İlayda Tarhan - Bronz Madalya

Final müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreni ve gala gecesi, Türk spor tarihine geçen anlara sahne oldu.

