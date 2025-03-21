Türkiye U21-Kosova U21 | CANLI İZLE (Hazırlık maçı)

Türkiye U21 Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kosova ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ
Türkiye U21: Jankat Yılmaz, Yasin Özcan, Ali Turap Bülbül, Berkay Yılmaz, Yiğit Efe Demir, Yunus Emre Konak, İzzet Çelik, Mustafa Hekimoğlu, Poyraz Efe Yıldırım, Semih Kılıçsoy, Başar Önal
TÜRKİYE U21-KOSOVA U21 MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?
Türkiye U21-Kosova U21 maçı 21 Mart Cuma günü saat 20:30'da GAİN Park Stadyumu'nda başladı. Mücadele ASpor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
TÜRKİYE U21-KOSOVA U21 | CANLI İZLE
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