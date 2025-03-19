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Haberler Diğer Milli Takımlar Attila Szalai'den dikkat çeken Arda Güler sözleri!

Attila Szalai'den dikkat çeken Arda Güler sözleri!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan, İstanbul’da Türkiye ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Macar futbolcu Attila Szalai, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 21:38
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Attila Szalai'den dikkat çeken Arda Güler sözleri!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan, İstanbul'da Türkiye ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Macar futbolcu Attila Szalai, "Milli takıma geri döndüğüm için çok mutluyum.

Hedefim buydu. Bu süreçte azmin ve çalışmanın bir gün mutlaka karşılığını vereceğini düşünüyordum. Her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Hocamıza da teşekkür ederim. Çünkü tekrar bana güvendi ve beni milli takıma davet etti. Bu ailenin bir parçası olmak benim için her zaman onur" diye konuştu.

İstanbul ve Türkiye'nin kendisi için değerli olduğunu söyleyen Szalai, "Burada harika yıllar geçirdim. İstanbul çok güzel bir şehir. Türkiye çok güzel bir ülke. Burada olmak her zaman güzel. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum. Umarım iyi bir sonuç alırız" dedi.

"ARDA YARIN OYNAMADIĞI İÇİN ÇOK MUTLU OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"

Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı milli futbolcu Arda Güler için ise 27 yaşındaki futbolcu, "Arda Güler'i çok iyi tanıyorum. İlk Fenerbahçe antrenmanlarına katıldığında 15-16 yaşlarındaydı. Ondan sonra milli takımda harika oynadı, Real Madrid'in oyuncusu oldu. Onunla hepimiz gurur duyabiliriz. Çok iyi mantalitesi var. Onun için anahtar bu. Çünkü modern futbolda yetenek yeterli olmuyor. Yarın oynamadığı için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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