Haberler Diğer Milli Takımlar Emin Bayram: Biz de tam destek bekliyoruz

Emin Bayram: Biz de tam destek bekliyoruz

Ümit Milli Futbol Takımı'nın defans oyuncusu Emin Bayram, A Milli Futbol Takımı'na olduğu gibi Ümit Milli Takım'a da destek beklediğini belirterek, "Burada oynadığım süre boyunca elimden geleni yapmaya çalışıyorum diğer arkadaşlarım gibi. Ülkemiz için, bayrağımız için burası çok değerli bir yer" dedi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emin Bayram: Biz de tam destek bekliyoruz

Bayram, "Rakibimizle iyi mücadele verdik. Kazanmak için sahadaydık, beraberlikle sonuçlandı. Golden sonra iyi bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum, 2-1 de, 3-1 de bitebilirdi, kazanabilirdik. Ama bu şekilde bitti. Önümüzde Norveç maçı var. O maça odaklanacağız. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu. Emin ayrıca Benim için de burası çok değerli bir yer. Burada oynadığım süre boyunca elimden geleni yapmaya çalışıyorum diğer arkadaşlarım gibi. Ülkemiz için, bayrağımız için burası çok değerli bir yer. Herkes destek versin" açıklamasında bulundu.

DİĞER
Ellerinde Filistin bayrakları dillerinde tekbir! Taraftar grupları "Soykırıma karşı omuz omuza"
Önce Başkan Erdoğan masada sonra Milliler Almanya'yı sahada yerden yere vurdu! Sosyal medya yıkıldı
Tadic transfere kefil oldu! Fener'e bir Sırp yıldız daha
G.Saray'dan çifte harekat! İşte o yıldızlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Genç milliler Belarus'u 3 golle geçti!
Erencan çok mutlu
ARA TATİL UZATILDI MI? Okullar ne zaman açılıyor?
ALES SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | ALES 3 saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2023 ALES/3 kaç soru, kaç dakika?
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2023? | ÖKBYS sınav giriş belgesi sorgula
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı 114. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı 114. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle 01:53
Maç sonu Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer! Maç sonu Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer! 01:51
Maç sonu Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer! Maç sonu Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer! 01:51
Montella'dan galibiyet sözleri! "Türk milletinin ruhu..." Montella'dan galibiyet sözleri! "Türk milletinin ruhu..." 01:49
Montella'dan galibiyet sözleri! "Türk milletinin ruhu..." Montella'dan galibiyet sözleri! "Türk milletinin ruhu..." 01:49
Aile boyu Umre Aile boyu Umre 01:39
Daha Eski
Tadic transfere kefil oldu! Fener'e bir Sırp yıldız daha Tadic transfere kefil oldu! Fener'e bir Sırp yıldız daha 01:24
Bizim Çocuklar Panzerleri yıktı geçti! Bizim Çocuklar Panzerleri yıktı geçti! 01:18
VAR sonrası penaltı! Milliler bu golle öne geçti VAR sonrası penaltı! Milliler bu golle öne geçti 01:18
Fransa'dan tarihi fark! Fransa'dan tarihi fark! 01:18
Almanya eşitliği yakaladı! Almanya eşitliği yakaladı! 01:18
Salih Özcan gole çok yaklaştı! Direkleri salladı Salih Özcan gole çok yaklaştı! Direkleri salladı 01:18