Emin Bayram: Biz de tam destek bekliyoruz

Bayram, "Rakibimizle iyi mücadele verdik. Kazanmak için sahadaydık, beraberlikle sonuçlandı. Golden sonra iyi bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum, 2-1 de, 3-1 de bitebilirdi, kazanabilirdik. Ama bu şekilde bitti. Önümüzde Norveç maçı var. O maça odaklanacağız. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu. Emin ayrıca Benim için de burası çok değerli bir yer. Burada oynadığım süre boyunca elimden geleni yapmaya çalışıyorum diğer arkadaşlarım gibi. Ülkemiz için, bayrağımız için burası çok değerli bir yer. Herkes destek versin" açıklamasında bulundu.