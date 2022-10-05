TÜRKİYE MEKSİKA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye Meksika ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ülkemizin ev sahipliği yaptığı 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Mücadele ettiği A Grubu'nda çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ampute Milli Futbol Takımı'mız, grubu 2. sırada bitirerek son 16 turunda Meksika ile eşleşti.

TÜRKİYE - MEKSİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye ile Meksika arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada oynanacak mücadele 5 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

⚽️TÜRKİYE - MEKSİKA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN