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TÜRKİYE MEKSİKA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye Meksika ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takımımız, son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye - Meksika maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizde bulabilirsiniz.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 13:30 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 14:00
TÜRKİYE MEKSİKA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye Meksika ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ülkemizin ev sahipliği yaptığı 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Mücadele ettiği A Grubu'nda çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ampute Milli Futbol Takımı'mız, grubu 2. sırada bitirerek son 16 turunda Meksika ile eşleşti.

TÜRKİYE - MEKSİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye ile Meksika arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada oynanacak mücadele 5 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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