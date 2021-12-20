U19 Milli Takım'ın Antalya'daki hazırlık kamp kadrosu açıklandı!

U19 Milli Takımımızın 26 Aralık 2021 - 05 Ocak 2022 tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 18.00'de Antalya Side Star Resort Hotel'de toplanacak.
U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Emre Bilgin (Beşiktaş A.Ş.), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.), Hacı Ramazan Özkanlı (Kasımpaşa A.Ş.), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor A.Ş.)
Defans: Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Kazımcan Karataş (Altay), Eren Berberoğlu (Aytemiz Alanyaspor), Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor), Taha Altıkardeş (Bursaspor), Ruhan Arda Aksoy (Fenerbahçe A.Ş.), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Bedirhan Özyurt (Medipol Başakşehir FK), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.), Ali Alperen Çelik (Trabzonspor A.Ş.), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)
Orta Saha: Oğuzhan Efe Yılmaz (Ankaraspor), İsmail Zehir (Aytemiz Alanyaspor), Emirhan Delibaş (Beşiktaş A.Ş.), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Eren Güler (Bursaspor), Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Hüseyin Biber (İttifak Holding Konyaspor), Veysel Sönmezsoy (Trabzonspor A.Ş.), Süleyman Cebeci (Trabzonspor A.Ş.), Sarper Çağlar (Turgutluspor), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor)
Forvet: Ahmet Daniel Akyıldız (Fraport TAV Antalyaspor), Eren Aydın (Galatasaray A.Ş.), Baran Başyiğit (Gençlerbirliği), Metehan Altunbaş (Lask), Koray Dağ (Paderborn)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Mehmet Yıldırım