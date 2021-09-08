Türkiye Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Finlandiya voleybol maçı canlı skor

Türkiye A Milli Voleybol Takım'ımız Finlandiya ile karşı karşıya geliyor... 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda mücadele eden Filenin Efeleri, gruptaki beşinci ve son maçına Finlandiya'nın Tampere kentinde bulunan, Hakametsa Arena Stadyumu'nda oynayacak.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU!

2021 Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de yapılacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçı 19 Eylül'de oynanacak.

Filenin Efeleri grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda çıktığı ilk 3 karşılaşmada Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı mağlup ederek 8'li finallere kalmayı garantileyen milliler, son müsabakasında ise Hollanda'ya mağlup olmuştu.

Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Türkiye, bu turda çapraz eşleşme usulüne göre A Grubu'ndan bir takım ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Millilerin 8'li final karşılaşması, Polonya'da oynanacak.

TÜRKİYE FİNLANDİYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda ilk yenilgisini Hollanda karşısında alan A Milli Erkek Voleybol Takım'ımız bugün 5. maçına çıkıyor. Filenin Efeleri bugün 20.00'de ev sahibi Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE HOLLANDA: 1-3 MAÇ SONUCU ÖZET

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada 6-6'dan sonra etkili servisler atan ay-yıldızlı ekip, 14-9'luk üstünlük sağladı. Milliler, Hollanda'nın arka arkaya aldığı sayılara engel olamayınca 16-16'da beraberlik geldi. Çekişmeli geçen son bölümünü iyi oynayan Türkiye, seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan taraf Hollanda oldu. A Milli Takım, birkaç kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Buna rağmen düşmeyen ve son ana kadar oyunda kalan ay-yıldızlılar, seti 27-25 kaybetti ve skora 1-1'lik denge geldi.

Mücadelenin 3. setinde 4-3'te geri düşen milliler, uzun süre rakibini 2-3 sayı geriden takip etti. Ay-yıldızlılar, ilk 2 sette etkisiz bir görüntü çizen Adis Lagumdzija'nın devreye girmesiyle 19-19'da eşitliği yakaladı. Milli takım, karşılaşmanın en etkili isimlerinden Nimir'i durdurmakta zorlanınca Hollanda durumu 24-22'ye getirdi. İki kez set sayısına izin vermeyen Türkiye, 25-24 üstünlük yakaladı. Bir kez set sayısından yararlanamayan ay-yıldızlılar, rakibinin seti 27-25 kazanmasına engel olamadı. Hollanda, setlerde 2-1 üstünlük kurdu.

Dördüncü sette Efe Mandıracı da etkili olmaya başlayınca A Milli Takım üstün bir oyun ortaya koydu ve 12-6'da 6 sayılık fark yakaladı. Sonrasında toparlanan ve iyi savunma yapan Hollanda, 18-18'de beraberliği yakalayıp, 20-19'da öne geçti. Bu skordan sonra üstünlük birkaç defa el değiştirdi. Kalan bölümde daha etkili hücum eden Hollanda seti 25-23, maçı da 3-1 kaybetti.

Millilerde Burak Güngör ve Adis Lagumdzija'nın 20'şer sayısı mağlubiyete önlemeye yetmedi. Efe Mandıracı 13, Emre Savaş 12, Murat Yenipazar, Mert Matic ve Bedirhan Bülbül 2'şer sayı üretti.

Maçın en skorer oyuncusu olan Hollandalı Nimir Abdel-Aziz, 34 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Andringa 17, Plak ise 13 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Bu skorla ay-yıldızlı ekip gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. Hollanda, puanını 10'a çıkarırken, Türkiye 9 puanda kaldı. Bu sonuçla grup liderliği Türkiye'den Hollanda'ya geçmiş oldu.

ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUPLARI VE TAKIMLARI

GRUP A

Polonya

Belçika

Sırbistan

Ukrayna

Yunanistan

Portekiz

GRUP B

Çek Cumhuriyeti

İtalya

Slovenya

Bulgaristan

Belarus

Karadağ

GRUP C

Finlandiya

Rusya

Hollanda

Türkiye

İspanya

Kuzey Makedonya

GRUP D

Estonya

Letonya

Fransa

Almanya

Slovakya

Hırvatistan

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

C Grubu 6 Eylül'de oynanan son maçlara göre puan durumu şöyle:

1) Hollanda-10 Puan

2) Türkiye-9 Puan

3) Rusya-8 Puan

4) Finlandiya-6 Puan

5) İspanya-3 Puan

6) Kuzey Makedonya-0 Puan

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