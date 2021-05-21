Haberler Diğer Milli Takımlar Son dakika spor haberleri: Bosna Hersek Teknik Direktörü Ivaylo Petev Edin Visca'nın milli takımı bıraktığını duyurdu

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü 'nın milli takımı bıraktığını duyurdu

'in Bosna Hersekli futbolcusu 'nın, milli takımı bırakma kararı aldığı bildirildi. Milli Takım Teknik Direktörü , 31 yaşındaki futbolcuyla telefonda görüştüğünü açıkladı. Visca'nın kendisini yüzde yüz takımına veremediği için böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 14:28
Son dakika spor haberleri: Bosna Hersek Teknik Direktörü Ivaylo Petev Edin Visca'nın milli takımı bıraktığını duyurdu

Başkent 'da ve ile yapılacak dostluk karşılaşmalarının aday kadrosunu açıklayan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , 'nın kadroda yer almadığını duyurdu.

31 yaşındaki futbolcu ile 10 gün önce telefonda görüştüğünü belirten Petev, "Milli takımı bırakmak istediğini söyledi. Kendisini yüzde 100 takımına veremediğini belirtti. 'nde kadroda yer vermek istediğim önemli bir oyuncuydu ancak kararına saygı duymaktan başka bir şey yapamam." ifadelerini kullandı.

Petev, Edin Visca'nın kararını değiştirmesi durumunda konuşmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi. Deneyimli futbolcu, 2010'dan bu yana milli takım formasıyla çıktığı 55 maçta 10 gol kaydetti.

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