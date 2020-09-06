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06 Eylül 2020, Pazar
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Haberler Diğer Milli Takımlar Rusya 2'de 2 yaptı!

2-3 | MAÇ SONUCU

Macaristan 2-3 Rusya | MAÇ SONUCU

Uluslar Ligi B Ligi'ndeki rakiplerimizden ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Rusya ilk 46 dakikada 3-0 üstünlüğü yakalarken, Macaristan skoru 3-2'ye getirse de galibiyet için yeterli olmadı.

Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında , 'yı konuk etti. Puskas Arena'da oynanan karşılaşma, Rusya'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Anton Miranchuk, 34. dakikada Magomed Ozdoev ve 46. dakikada Mario Fernandes kaydetti. Macaristan'ın gollerini ise 62. dakikada Sallai ve 70. dakikada Nikolics attı.

Bu skorla grupta üst üste 2. galibiyetini alan Rusya puanını 6 yaparak liderliğini sürdürdü. Macaristan ise ilk mağlubiyetini aldı ve 2. sırada kaldı.

Rusya, 'de 'yi konuk edecek. Macaristan ise 11 Ekim'de deplasmanına gidecek.

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 06.09.2020 23:24
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