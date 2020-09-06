Macaristan 2-3 Rusya | MAÇ SONUCU
UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ndeki rakiplerimizden Macaristan ile Rusya karşı karşıya geldi. Konuk ekip Rusya ilk 46 dakikada 3-0 üstünlüğü yakalarken, Macaristan skoru 3-2'ye getirse de galibiyet için yeterli olmadı.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Macaristan, Rusya'yı konuk etti. Puskas Arena'da oynanan karşılaşma, Rusya'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Anton Miranchuk, 34. dakikada Magomed Ozdoev ve 46. dakikada Mario Fernandes kaydetti. Macaristan'ın gollerini ise 62. dakikada Sallai ve 70. dakikada Nikolics attı.
Bu skorla grupta üst üste 2. galibiyetini alan Rusya puanını 6 yaparak liderliğini sürdürdü. Macaristan ise ilk mağlubiyetini aldı ve 2. sırada kaldı.
Rusya, 11 Ekim'de Türkiye'yi konuk edecek. Macaristan ise 11 Ekim'de Sırbistan deplasmanına gidecek.
- 06.09.2020
- Güncelleme: 06.09.2020 23:24
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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