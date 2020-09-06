Milli düğüm çözülüyor! Şenol Güneş Ferdi Kadıoğlu ile görüşecek
Fenerbahçe'nin Türk asıllı Hollandalı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takımımız'da oynaması için çalışmalar sürüyor. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında forma giyen genç oyuncuyla Sırbistan maçı sonrası bu konuda bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun Türk Milli Takımı'nda oynaması için Şenol Güneş devreye giriyor... Tecrübeli teknik adam, Hollanda doğumlu olan ve bu ülkenin alt yaş milli takımlarında forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştircek.
Türk Milli Takımı'na çağrılması da beklenen ancak bu konuda tereddütleri olduğunu ifade eden Ferdi Kadıoğlu'nun, Türkiye'nin Sırbistan ile oynayacağı maç dönüşünde Şenol Güneş ile bir araya geleceği öğrenilirken, yapılacak görüşmede düğümün çözülmesi bekleniyor.
Genç yıldız, son olarak Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Belarus ile oynadığı ve 7-0 kazandığı karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, başarılı performansı ile dikkat çekmişti.
- 06.09.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Milli düğüm çözülüyor! Şenol Güneş Ferdi Kadıoğlu ile görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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