Milli düğüm çözülüyor! Şenol Güneş Ferdi Kadıoğlu ile görüşecek - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Milli düğüm çözülüyor! ile görüşecek

Milli düğüm çözülüyor! Şenol Güneş Ferdi Kadıoğlu ile görüşecek

'nin Türk asıllı Hollandalı futbolcusu 'nun A Milli Takımımız'da oynaması için çalışmalar sürüyor. Milli Takım Teknik Direktörü 'in, 'nın alt yaş forma giyen genç oyuncuyla maçı sonrası bu konuda bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

'nin yükselen yıldızı 'nun 'nda oynaması için devreye giriyor... Tecrübeli teknik adam, doğumlu olan ve bu ülkenin alt yaş forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştircek.

Türk Milli Takımı'na çağrılması da beklenen ancak bu konuda tereddütleri olduğunu ifade eden Ferdi Kadıoğlu'nun, 'nin ile oynayacağı maç dönüşünde Şenol Güneş ile bir araya geleceği öğrenilirken, yapılacak görüşmede düğümün çözülmesi bekleniyor.

Genç yıldız, son olarak Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Belarus ile oynadığı ve 7-0 kazandığı karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, başarılı performansı ile dikkat çekmişti.

  1. 06.09.2020
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