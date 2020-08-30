Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması! Ferdi Kadıoğlu, Abdülkadir, Sinan Gümüş...
A Milli Futbol Takımı antrenörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Macaristan ve Sırbistan mücadeleleri öncesi A Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Futbol kamuoyunun merak ettiklerini içtenlikle cevaplayan Güneş'in konuşmasından önemli notlar şöyle;
"Zihni devamlı kurcalayan, bunları hayata geçirmek isteyen biriyim. İşe odaklıyımdır. Zihnim devamlı düşünürken, uygulayamazsam rahatsız oluyorum. Zihnimi düşünmeye durdurmak beni mutsuz ediyor."
"Şu an oynanan maçların tadı tuzu yok. 12. dediğimiz seyircilerimizin olmadığı zaman, 1. olduklarını anladık. Önce seyirci sonra diğer argümanların olması gerekiyor."
"Kampa girerken olağanüstü tedbirlerimiz var. Karantina düşüncelerimiz var. Sadece takım ve çalışanlar burada olacak."
"Bilimin duvara vurduğu bir dönemdeyiz. Bilim, çözüm üreten bir kuruluştur. Cevaplar belirsiz. Hala belirsiz. Sanal olarak bir şeyler söyleniyor. Karşımızda görünmeyen bir düşman var."
"Yaklaşık on ay sonra ilk resmi maçımız yapacağız. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken şimdi Uluslar Ligi'ne hazırlanacağız. Sezon içerisinde Dünya Kupası elemesi oynayacağız. Sezon sonunda Avrupa Şampiyonası finallerini oynayacağız."
"Yabancı konusunu konuşup tartışıyoruz. Sorunlarımız ne? Sorunlarımızı ortaya koymamız gerekiyor. Bizim şu an kulüplerimizin yapısında sorunlar var mı? Kulüp başkanları şikayetçi. Ekonomisinde sıkıntı var mı? Var."
"Şu an oynanan maçların tadı tuzu yok. 12. dediğimiz seyircilerimizin olmadığı zaman, 1. olduklarını anladık. Önce seyirci sonra diğer argümanların olması gerekiyor."
"Ferdi'nin Milli Takımımızı seçmesi için imza atması lazım. Biz oyuncuyu takımda görmek istediğimizi ilettik. Oyuncunun kafasında başka bir şey varsa bilemeyiz. Beklemedeyiz, takımda görmek isteriz."
"Sinan Gümüş'ün de belgeleri yetişmedi. Evet Beşiktaş'ta Napoli'ye karşı 10 yabancıyla çıktım ama sezon başıydı. Kadroda sıkıntılar vardı."
"Bu takımla 3-5 sene rahat giderim. Ama bundan sonrasını da düşünmek lazım. Uluslararası başarımız yeterli değil. Şampiyon takımımız ön eleme oynayabilir."
"Dünya Kupası'na mutlaka katılmak istiyoruz. Hedefimiz Uluslar Ligi'nde gruptan lider çıkmak."
"Abdülkadir Ömür neden yok diyenler futboldan anlıyorlar ama sakatlığını, ameliyatını araştırmıyorlar."
- 30.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 14:41
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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