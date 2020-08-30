Güneş: Arda milli takıma dönebilir! - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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Güneş: Arda dönebilir!

Güneş: Arda milli takıma dönebilir!

A , 'la anlaşan 'ın tekrar çağrılabileceğini söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'la anlaşan 'ın tekrar çağrılabileceğini söyledi. Güneş, "'nin ihtiyacı varsa, tüm oyunculara kapımız açık. Emre 40'ta oynadı, Arda daha 35 olmadı" dedi. Güneş şöyle devam etti: "F.Bahçe kalecisi Altay'ı neden almadığımı, Erol Bulut iyi biliyor. Uğurcan benim için olağanüstü bir kaleci, mükemmel oynuyor, Türkiye'nin üzerinde. Bazı özellikleri bakımından Mert'ten de önde."
  1. 30.8.2020
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