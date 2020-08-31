Son dakika: Mert Çetin sakatlığı sebebiyle A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı!
Son dakika haberi: A Milli Takımımız'da Mert Çetin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Genç stoper, Uluslar Ligi'nde karşılaşacağımız Macaristan ve Sırbistan maçlarında forma giyemeyecek.
A Milli Futbol Takımımız'da sakatlık şoku yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Roma'dan Hellas Verona'ya kiralanan Mert Çetin yaşadığı sakatlık sebebiyle Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
23 yaşındaki futbolcu sağ ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle Uluslar Ligi'nde karşılaşacağımız Macaristan ve Sırbistan maçlarında sahadaki yerini alamayacak.
Mert Çetin'in sakatlğından sonra Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde:
KALECİ
Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.
DEFANS
Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Muhammed Kabak, Cengiz Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.
ORTA SAHA
Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç.
FORVET
Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman
- 31.08.2020
- Güncelleme: 31.08.2020 10:56
- Son dakika: Mert Çetin sakatlığı sebebiyle A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı!
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Mert Çetin sakatlığı sebebiyle A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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