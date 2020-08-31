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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler A Milli Futbol Takımı Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Son dakika: sakatlığı sebebiyle A aday kadrosundan çıkarıldı!

Son dakika: Mert Çetin sakatlığı sebebiyle A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı!

Son dakika haberi: A Milli Takımımız'da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Genç stoper, 'nde karşılaşacağımız ve maçlarında forma giyemeyecek.

A Milli Futbol Takımımız'da sakatlık şoku yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Roma'dan Hellas Verona'ya kiralanan yaşadığı sakatlık sebebiyle Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

23 yaşındaki futbolcu sağ ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle 'nde karşılaşacağımız ve maçlarında sahadaki yerini alamayacak.

Mert Çetin'in sakatlğından sonra Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİ
Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

DEFANS
Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Muhammed Kabak, Cengiz Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

ORTA SAHA
Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç.

FORVET
Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 10:56
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