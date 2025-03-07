Chadormalu 0-1 Persepolis (MAÇ SONUCU ÖZET)

İran Pers Körfez Pro Ligi'nin 22. haftasında Persepolis, Chadormalu deplasmanında önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, karşılaşmanın 15. dakikasında Serdar Dursun'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda savunmasını sağlam tutan Persepolis, rakibine gol şansı tanımadı ve sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Persepolis, puanını 44'e yükselterek liderle arasındaki farkı maç fazlasıyla 1'e indirdi.

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından Persepolis, ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak etkileyici bir performans sergiledi. Kırmızı-beyazlı ekibin ligdeki yenilmezlik serisi ise 9 maça ulaştı.