CANLI | Hull City-Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City ile Norwich City karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından bir an önce kurtulmak isteyen ev sahibi takım, kritik maçta 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kümede kalma mücadelesi öncesinde Ruben Selles yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayan Hull City; son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 12. sırada yer alan Norwich City ise deplasmanda oynayacağı maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Hull City-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

HULL CITY-NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Championship'in 33. haftasında oynanacak Hull City-Norwich City maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

HULL CITY-NORWICH CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

MKM Stadyumu'nda oynanacak Hull City-Norwich City maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

HULL CITY PUAN DURUMU

Burnley maçında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından yara alan Hull City, 29 puanla 21. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 31 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet alan Kaplanlar, Norwich City karşısında kazanan taraf olmak istiyor.