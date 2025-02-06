Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu!

Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey, dünyaca ünlü İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüp, transferi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

38 yaşındaki tecrübeli stoper, Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra eski kulübü Sevilla'ya dönmüş ancak sezon sonunda serbest kalmıştı. Uzun yıllar Real Madrid'de efsaneleşen Ramos, kariyerine yeni bir kıtada devam etme kararı alarak Monterrey ile anlaşmaya vardı.

Ramos'un kısa süre içinde takımla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Sergio Ramos, kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga ve 2 Avrupa Şampiyonası zaferi gibi birçok önemli başarıya imza atmıştı.

İşte Monterrey Ramos transferini bu şekilde duyurdu...