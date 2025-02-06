  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Diğer Ligler Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu!

Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu!

Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey, dünyaca ünlü İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos’u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 01:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu!

Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey, dünyaca ünlü İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüp, transferi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

38 yaşındaki tecrübeli stoper, Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra eski kulübü Sevilla'ya dönmüş ancak sezon sonunda serbest kalmıştı. Uzun yıllar Real Madrid'de efsaneleşen Ramos, kariyerine yeni bir kıtada devam etme kararı alarak Monterrey ile anlaşmaya vardı.

Ramos'un kısa süre içinde takımla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Sergio Ramos, kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga ve 2 Avrupa Şampiyonası zaferi gibi birçok önemli başarıya imza atmıştı.

İşte Monterrey Ramos transferini bu şekilde duyurdu...

Göztepe 3 puanı tek golle aldı!
A. Efes Panathinaikos'a diş geçiremedi!
DİĞER
Peş peşe ayrılıklar yaşandı! Süper Lig'de hoca kıyımı...
Başkan Erdoğan "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı: Devlet işte burada! | Yıl sonuna 453 bin konut | Çiftçilere müjde |
PFDK cezaları açıklandı!
F.Bahçe Beko R.Madrid'i devirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! 01:30
F. Torres coştu! Barça farklı turladı F. Torres coştu! Barça farklı turladı 01:19
Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! 01:00
Fiorentina Inter’i farklı geçti! Fiorentina Inter’i farklı geçti! 00:44
Mou basketbolcuları tek tek kutladı! Mou basketbolcuları tek tek kutladı! 00:13
A. Efes Panathinaikos'a diş geçiremedi! A. Efes Panathinaikos'a diş geçiremedi! 00:06
Daha Eski
Mourinho ve futbolculardan basket takımına destek! Mourinho ve futbolculardan basket takımına destek! 23:35
Göztepe 3 puanı tek golle aldı! Göztepe 3 puanı tek golle aldı! 22:43
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 22:30
F.Bahçe Beko R.Madrid'i devirdi! F.Bahçe Beko R.Madrid'i devirdi! 22:21
G.Saray stoper transferini resmen açıkladı! G.Saray stoper transferini resmen açıkladı! 22:19
Beşiktaş ilk transferini duyurdu! Beşiktaş ilk transferini duyurdu! 22:07