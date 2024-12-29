Hull City kaçıncı sırada? | Blackburn Rovers - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Blackburn Rovers - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İngiltere Championship'in 24. haftasında Blackburn Rovers ile Hull City karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından bir an önce kurtulmak isteyen deplasman takımı, kritik mücadele öncesi Ruben Selles yönetiminde son hazırlıklarını tamamladı. Son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hull City, güçlü rakibi karşısında moral arıyor. 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 5. sırada yer alan Blackburn Rovers ise evinde oynayacağı maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Blackburn Rovers - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

BLACKBURN ROVERS - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Championship'in 24. haftasında oynanacak Blackburn Rovers - Hull City maçı 29 Aralık Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

BLACKBURN ROVERS - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ewood Park'ta oynanacak Blackburn Rovers - Hull City maçının herhangi bir yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

HULL CITY KAÇINCI SIRADA?

İngiltere Championship'te 23 hafta sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Hull City 22. sırada yer alıyor. Kötü gidişatın ardından Tim Walter ile yollarını ayıran Kaplanlar, Teknik Direktör Ruben Selles yönetiminde çıkış arıyor.