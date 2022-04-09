Haberler Diğer Ligler Khimki 4-2 CSKA Moskova (MAÇ SONUCU ÖZET) | Yusuf Yazıcı'nın golü galibiyete yetmedi!

Khimki 4-2 CSKA Moskova (MAÇ SONUCU ÖZET) | Yusuf Yazıcı'nın golü galibiyete yetmedi!

Rusya Premier Lig'inde heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 24. hafta mücadelesinde Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova Khimki'ye konuk oldu. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 16:12
Khimki 4-2 CSKA Moskova (MAÇ SONUCU ÖZET) | Yusuf Yazıcı'nın golü galibiyete yetmedi!

Rusya Premier Lig'in heyecan 24. hafta karşılaşmaları ile sürüuor. 24. hafta mücadelesinde Khimki sahasında Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA'yı ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu ve Sadygov ile 9. dakikada 1-0 öne geçti.

Golün ardından CSKA Moskova baskısını artırdı ve ilk olarak 32. dakikada Ushakov ile beraberliği yakaladı. Ardından 44. dakikada Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Bu golle Yusuf Yazıcı Rusya Premier Ligi'ndeki 8. golünü kaydetmiş oldu.

İkinici yarının başlamasıyla sazı eline alan ev sahibi takım 54. ve 86. dakikada Rudenko ve 80. dakikada Sabovic'in gollerine engel olmayan CSKA sahadan 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay tahmin! Öyle bir şey söyledi ki...
Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirmişti... İslam Medeniyetleri Müzesi'ne ilk günden ziyaretçi akını!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor