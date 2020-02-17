Yunusemre Belediyespor Bolvadin’den deplasmanından galibiyetle döndü - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Ligler Haberleri Yunusemre Belediyespor Bolvadin’den deplasmanından galibiyetle döndü

Bolvadin’den deplasmanından galibiyetle döndü

Yunusemre Belediyespor Bolvadin’den deplasmanından galibiyetle döndü

Spor Toto (BAL) 8. Grupta mücadele eden , deplasmanda karşılaştığı 'u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

, BAL'ın 18. haftasında Bolvadin Şehir Stadyumu'nda 'a misafir oldu. Maçın ilk yarısında ev sahibi takım 2. dakikada golü atarak devreyi 1-0 galip kapattı.

Maç, 2. yarıda Yunusemre Belediyespor'un 53. dakikada Uğurcan Köse, 90+3'te Oğuzhan Baykal'ın golleri ile 2-1 sona erdi. Zirve takibini sürdüren Yunusemre Belediyespor, bu sonuçla ligde 40 puan ile 2. sırada yer aldı. Mavi Beyazlı takım, ligin 19. haftasında 23 Şubat Pazar günü kendi evinde ile karşılaşacak. Bal 8. Grup'ta Bergama Belediyespor 50 puanla zirvede yer alırken Yunusemre Belediyespor 40 puanla 2., Aydın Yıldızspor 36 puanla 3. sırada bulunuyor.

  1. 17.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yunusemre Belediyespor Bolvadin’den deplasmanından galibiyetle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN