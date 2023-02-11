Haberler Deprem İtalya'da maçlar öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak

İtalya'da maçlar öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak

İtalya'da, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 17:57
İtalya'da maçlar öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak

İtalya'daki lig maçlarında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı "asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bu hafta sonu oynanacak futbol müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirdi.

FIGC Başkanı Gabriele Gravina, açıklamada, "Futbol dünyası, depremde yaşamını yitirenlerin etrafında toplanıyor. Bu kimsenin kayıtsız kalamayacağı bir trajedi." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Hatay'da içleri ısıtan anlar! Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu!
Deprem şehitlerine Çanakkale'de son veda! Oğlunun ve torunlarının tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü
Gaziantep FK da ligden çekiliyor!
Terim depremde hayatını kaybeden Muhammed'i unutmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Spalletti'den depremzedelere destek mesajı
Essien'den Christian Atsu paylaşımı!
Üniversiteler tatil mi oldu 2023?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (11 Şubat sayısal sonucu)
Kamuda çalışan 10 yaş altı çocuğu olan annelere izin verildi mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea'ye West Ham engeli! Chelsea'ye West Ham engeli! 17:36
İrfan Can minik depremzedeye cevap verdi! İrfan Can minik depremzedeye cevap verdi! 17:26
Adanaspor'dan ligden çekilme kararı! Adanaspor'dan ligden çekilme kararı! 17:05
Depremden kurtulan minik hayranından Arda'ya mesaj Depremden kurtulan minik hayranından Arda'ya mesaj 16:33
Enkazdan çıkarılan Mesut Arda Güler'le konuştu! Enkazdan çıkarılan Mesut Arda Güler'le konuştu! 16:31
Kim'den depremzedelere destek Kim'den depremzedelere destek 15:57
Daha Eski
Kerem Aktürkoğlu depremzedelerle görüntülü konuştu Kerem Aktürkoğlu depremzedelerle görüntülü konuştu 15:57
Özbek firmalara seslendi: Desteği kesmeyin! Özbek firmalara seslendi: Desteği kesmeyin! 15:53
Okan Buruk'tan Azerbaycan'a teşekkür Okan Buruk'tan Azerbaycan'a teşekkür 15:48
Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce... Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce... 15:41
Spalletti'den depremzedelere destek mesajı Spalletti'den depremzedelere destek mesajı 15:11
Essien'den Christian Atsu paylaşımı! Essien'den Christian Atsu paylaşımı! 14:42