Antalyaspor tesisleri açtı

Antalyaspor, depremde mağdur olan vatandaşların konaklaması ve barınması amacıyla 4 tesisini depremzedeler için açtı. Açıklamada "Asbaşkanımız Emrah Çelik'in sahibi olduğu Emir Tur'un araçları ile deprem bölgesinden getirilecek olan vatandaşlarımız tesislerimizde misafir edilecektir" denildi.
Antalyaspor, depremde mağdur olan vatandaşların konaklaması ve barınması amacıyla 4 tesisini depremzedeler için açtı. Açıklamada "Asbaşkanımız Emrah Çelik'in sahibi olduğu Emir Tur'un araçları ile deprem bölgesinden getirilecek olan vatandaşlarımız tesislerimizde misafir edilecektir" denildi.