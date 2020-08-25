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25 Ağustos 2020, Salı
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Mesanovic Horoz'da

Mesanovic Horoz'da

kaleci ve Alman orta saha 'a imza attıran Denizlispor, son olarak 'de forma giyen 30 yaşındaki Boşnak santrfor 'i de kadrosuna kattı.

kaleci ve Alman orta saha 'a imza attıran Denizlispor, son olarak 'de forma giyen 30 yaşındaki Boşnak santrfor 'i de kadrosuna kattı. Bonservisi Çekya ekibi M.Boleslav'da olan tecrübeli golcüyle 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Mesanovic, geçen sezon 15 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı. Horozlar, bir yandan da G.Saray'da kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz'a kanca attı. Yeşilsiyahlıların 31 yaşındaki oyuncuya teklif sunduğu ve Jimmy'den cevap beklediği ifade edildi. Sağ kanatta görev yapan tecrübeli futbolcunun da kariyerine 'de devam etmek istediği öğrenilirken, eski takımı G.Birliği'nin de Jimmy'le görüştüğü ileri sürüldü. Geçen sezon G.Saray'a gelen, kontratı 2022'de bitecek Durmaz, sarı-kırmızılılarda 15 resmi maça çıkıp sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi. Jimmy Durmaz kariyerinde 47 defa 'nda görev aldı.
  1. 25.8.2020
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