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02 Temmuz 2019, Salı
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Denizlispor'da iki transfer daha tamam

Denizlispor'da iki transfer daha tamam

'in yeni ekibi Denizlispor, 'ın kanat oyuncusu ve bonservisi 'ta bulunan orta saha ile anlaşmaya vardı.

'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor transferde gaza bastı. Daha önce Trabzonspor'dan golcü Rodallega, Sivasspor'dan kaleci Tolgahan, Kayserispor'dan stoper Sapunaru ve sağ bek Lopes'i renklerine bağlayan yeşil-siyahlıların, İngiltere ekibi 'ın kanat oyuncusu ve bonservisi 'ta bulunan orta saha ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan 25 yaşındaki Malili Sacko 15 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş'ın Balıkesirspor Baltok'a kiraladığı 23 yaşındaki Sedat ise 33 karşılaşmada forma giyip, istikrarlı bir tablo çizdi. Yönetimin iki oyuncuyla hafta sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.
Öte yandan, yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Denizlispor'da ilk antrenmana yeni transferlerden sadece kaleci Tolgahan katıldı.

Teknik direktör 'in isteği üzerine baş yardımcı antrenör olarak göreve getirilen teknik direktör Fayyaz Uçar da mesaiye başladı. Lopes, Sapunaru ve Rodallega'nın ise 5 Temmuz'da Afyon'da başlayacak kampa dahil olacağı ifade edildi.

  1. 02.07.2019
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