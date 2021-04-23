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Burada olmaktan çok mutluyum

ekiplerinden 'un başında çıktığı 7 maçta 14 puan toplayarak küme düşme hattından ekibini uzaklaştıran teknik direktör , yeşil-mavili camianın çok daha iyilerine layık olduğunu belirterek, gelecek sezon Avrupa kupaları hedefini başarabileceklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50
Burada olmaktan çok mutluyum
ekiplerinden 'un başında çıktığı 7 maçta 14 puan toplayarak küme düşme hattından ekibini uzaklaştıran teknik direktör , yeşil-mavili camianın çok daha iyilerine layık olduğunu belirterek, gelecek sezon Avrupa kupaları hedefini başarabileceklerini söyledi. Uygun, "Burada bulunmaktan çok mutluyum. Seneye avrupa kupalarına katılabiliriz" diye konuştu.
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