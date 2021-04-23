Burada olmaktan çok mutluyum

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başında çıktığı 7 maçta 14 puan toplayarak küme düşme hattından ekibini uzaklaştıran teknik direktör Bülent Uygun, yeşil-mavili camianın çok daha iyilerine layık olduğunu belirterek, gelecek sezon Avrupa kupaları hedefini başarabileceklerini söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başında çıktığı 7 maçta 14 puan toplayarak küme düşme hattından ekibini uzaklaştıran teknik direktör Bülent Uygun, yeşil-mavili camianın çok daha iyilerine layık olduğunu belirterek, gelecek sezon Avrupa kupaları hedefini başarabileceklerini söyledi. Uygun, "Burada bulunmaktan çok mutluyum. Seneye avrupa kupalarına katılabiliriz" diye konuştu.