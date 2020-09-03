Çaykur Rizespor'dan çifte transfer! Kayode ve Estupinan
Dünya yıldızı Remy’yi alan Atmaca, geçen sezon G.Antep FK’de kiralık oynayan Kayode ve Denizli’de kiralık top koşturan Estupinan ikilisiyle de anlaştı.
Transferde gaza basan Rizespor, dünyada ses getiren Fransız milli golcü Remy'den sonra iki santrforu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, geçen sezon G.Antep FK'de kiralık oynayan Nijeryalı Kayode ve Denizli'de kiralık forma giyen Kolombiyalı Estupinan'la anlaştı.
Bonservisi Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'te bulunan 27 yaşındaki Kayode, geçen sezon 29 maçta 10 gol atarken, 7 de asist yaptı ve toplamda 17 gole direkt olarak katkı sağladı.
Bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'teki 23 yaşındaki Estupinan ise geçtiğimiz sezon yedek kulübesinden girdiği maçlarda attığı gollerle dikkati çekti. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydettiği toplam 14 golle Horozlar'ın en golcü ismi olarak adını yazdırdı.
- 3.9.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çaykur Rizespor'dan çifte transfer! Kayode ve Estupinan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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