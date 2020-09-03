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03 Eylül 2020, Perşembe
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Çaykur Rizespor'dan çifte transfer! Kayode ve Estupinan

Dünya yıldızı Remy’yi alan Atmaca, geçen sezon G.Antep FK’de kiralık oynayan ve Denizli’de kiralık top koşturan ikilisiyle de anlaştı.

Transferde gaza basan Rizespor, dünyada ses getiren Fransız milli golcü Remy'den sonra iki santrforu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, geçen sezon G.Antep FK'de kiralık oynayan Nijeryalı ve Denizli'de kiralık forma giyen Kolombiyalı 'la anlaştı.

Bonservisi Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'te bulunan 27 yaşındaki Kayode, geçen sezon 29 maçta 10 gol atarken, 7 de asist yaptı ve toplamda 17 gole direkt olarak katkı sağladı.

Bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'teki 23 yaşındaki Estupinan ise geçtiğimiz sezon yedek kulübesinden girdiği maçlarda attığı gollerle dikkati çekti. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydettiği toplam 14 golle Horozlar'ın en golcü ismi olarak adını yazdırdı.

  1. 3.9.2020
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