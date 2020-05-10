Türkiye'de daha güvendeyim
Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Melnjak, Rize’de kaldım. Bu hem benim hem de ailem için en iyisiydi. Türkiye’de kendimi daha güvende hissettim" diye konuştu.
Rizespor'un sol beki Melnjak, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'de kalmayı tercih eden isimlerden. Video konferans yöntemiyle açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki savunmacı, "Rize'de kaldım. Bu hem benim hem de ailem için en iyisiydi. Ligler ve idman süreçlerinin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili haber bekliyorduk. Türkiye'de kendimi daha güvende hissettim. O yüzden Rize'de kalmayı tercih ettim" dedi.
LİGE YARIN BAŞLAYALIM
Normal hayata döndükten sonra uymaları gereken kurallar olduğunu ve Türkiye'de insanların buna çok özen gösterdiğini vurgulayan Hırvat milli futbolcu, "Takımla buluşmak, antrenman yapmak bile benim moralimi çok yükseltti. Bana sorsalar 'Lige yarın başlayalım' derim ama insanların sağlığı çok daha önemli. Bu süreci de bir an önce atlatıp herkesin sağlığı iyiye gittikçe umarım lige 35 gün içinde başlarız" diye konuştu.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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