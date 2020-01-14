Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor

'nda ilerlemek istiyor

Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor

Ziraat son 16 turu ilk maçında sahasında ile karşılaşacak 'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hedeflerinin üst tura yükselmek olduğunu söyledi.

Bakır, muhabirine yaptığı açıklamada, ligi ve kupayı birlikte götürmek istediklerini belirtti.

Kupada son 16 turunda ile çok zorlu iki maça çıkacaklarını ifade eden Bakır, "Kupada zor bir kura çektiğimizin farkındayız. Çok iyi ve geniş bir kadroya sahipler. Oyuncu takviyeleri ile daha da güçlendiler. Galatasaray çok güçlü bir rakip ama biz zoru başararak kupada ilerlemek istiyoruz. İlk maç kendi sahamızda, avantajlı bir skor elde edersek turun geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Bakır, kadroya iki önemli oyuncu kattıklarına işaret ederek, Skoda ve Harmash'ın, teknik direktör İsmail 'ın görev vermesi halinde forma giyebileceklerini kaydetti.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak müsabaka, yarın saat 20.30'da başlayacak.

  1. 14.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN