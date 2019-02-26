Çaykur Rizespor'a Fenerbahçe maçı öncesi sarsıldı! Aatıf...
26 Şubat 2019, Salı
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'a maçı öncesi sarsıldı! Aatıf...

Çaykur Rizespor'a Fenerbahçe maçı öncesi sarsıldı! Aatıf...

’un 32 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu 'dan gelen haberle sarsıldı.

'in ikinci yarısında oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan ve 1'ini beraberlikle tamamlayan 'da yakalanan 6 maçlık çıkışta takıma önemli katkı sağlayan , sakatlığı nedeniyle bugün yapılan antrenmana katılmadı. Yeşil mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve geride kalan 6 haftalık bölümde tüm maçlarda görev alan Aatif Chahechouhe'nun bugün saat 17.30'da antrenman öncesi planlanan basın toplantısının da sakatlığı nedeniyle iptal edildiği belirtilirken, tecrübeli futbolunun hafta sonu ile oynanacak maçta görev alıp almayacağının ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

  1. 26.02.2019
  2. Güncelleme: 26.02.2019 18:32
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