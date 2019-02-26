Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'da!
Beşiktaş ve Fenerbahçe, dün oynanan Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde yaşanan bazı saha olayları ve çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildi.
PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş Kulübü'nün 25.02.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 26.02.2019
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
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Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
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Galatasaray çift forvete dönüyor
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Yorum
agresif Diagne 50 gün maç yapmadan geldi.Yakında görün...
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Luyindama ve Marcao'dan rekor
Toplam 1
Yorum
agresif Diagne 50 gün maç yapmadan GS'ya geldi.Yakında kondisyonu düzelince görün...
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