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26 Şubat 2019, Salı
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ve 'da!

Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'da!

ve , dün oynanan 23. hafta mücadelesinde yaşanan bazı saha olayları ve çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle 'ya sevk edildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- A.Ş. Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş Kulübü'nün 25.02.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

  1. 26.02.2019
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