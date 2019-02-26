Fenerbahçe idmanında büyük şok! Yıldız isim... - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Fenerbahçe idmanında büyük şok! Yıldız isim...

Fenerbahçe, zorlu Beşiktaş derbisinden sonra Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken bir detay vardı.
26 Şubat 2019 Salı 16:58 Güncelleme: 26.02.2019 17:55
Fenerbahçe idmanında büyük şok! Yıldız isim...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı..

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Fenerbahçe idmanında büyük şok! Yıldız isim...

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da başladı..

Fenerbahçe idmanında büyük şok! Yıldız isim...

Dün oynanan Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı..

Fenerbahçe idmanında büyük şok! Yıldız isim...

Diğer oyuncuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı antrenman; pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam etti.

Fenerbahçe idmanında büyük şok! Yıldız isim...

Antrenman bireysel çalışmalarla sona ererken gözler bir ismi aradı....

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