Fenerbahçe, zorlu Beşiktaş derbisinden sonra Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken bir detay vardı.
26 Şubat 2019 Salı 16:58
Güncelleme: 26.02.2019 17:55
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı..
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Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da başladı..
Dün oynanan Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı..
Diğer oyuncuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı antrenman; pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam etti.
Antrenman bireysel çalışmalarla sona ererken gözler bir ismi aradı....