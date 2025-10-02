CANLI SKOR ANA SAYFA
Liverpool eridi

Liverpool eridi

Times: “Slot’un takımı, G.Saray’ın kulakları sağır eden kazanında eridi.” L’Équipe: “G.Saray, Liverpool’u mağlup ederek tarih yazdı.” BBC: “Liverpool, İstanbul’da fırtınalı gecede kaybetti”

Bugünkü Fotomaç Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 09:39
Liverpool eridi

G.Saray'ın tarihi galibiyeti Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Gecenin maçı olarak lanse edilen mücadeleyi 1-0 kazanan G.Saray, yeniden Avrupa'yı sallamayı başardı. Flaş bir skor olarak her yerde lanse edilen bu dev galibiyet için gazetelerin kullandığı haberler şu şekilde:

THE GUARDİAN: "Victor Osimhen, Liverpool için kabus dolu gecede Galatasaray'a galibiyeti getirdi."

L'ÉQUİPE: "G.Saray, İstanbul'da Liverpool'u mağlup ederek tarih yazdı."

THE İNDEPENDENT: "Slot'un riski, G.Saray karşısında yenilgiye yol açtı."

THE SUN: "En büyük zaferlerin şehiri. Burası Liverpool'un kendi tasarladığı bir 'İstanbul Cehennemi'ydi."

BEYİN ERİTEN KAZAN

DAİLY MAİL: "Osimhen'in penaltısı, kaotik atmosferde dengesini bulamayan Liverpool'u yıktı, Slot'un sıkıntıları arttı."

MİRROR: "Türk devi G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0'lık sürpriz skorla geçip rakibine ağır darbe indirdi."

DAİLY TELEGRAPH: "Arne Slot'un Türkiye kabusu."

TİMES: "Liverpool her topa sahip olduğunda beyin kaynatan ıslıklarla boğulup, kulakları sağır eden kazanda eridi."

İNDEPENDENT: " Slot'un kumarı, Liverpool'un G.Saray'a karşı ters tepti."

BBC: "Liverpool, İstanbul'da fırtınalı gecede kaybetti." SKY SPORTS: "G.Saray'a 1-0 yenilen Liverpool için hayal kırıklığı bir geceydi."

İşte tarihi zaferin perde arkası!
Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü 00:49