Liverpool eridi

G.Saray'ın tarihi galibiyeti Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Gecenin maçı olarak lanse edilen mücadeleyi 1-0 kazanan G.Saray, yeniden Avrupa'yı sallamayı başardı. Flaş bir skor olarak her yerde lanse edilen bu dev galibiyet için gazetelerin kullandığı haberler şu şekilde:
THE GUARDİAN: "Victor Osimhen, Liverpool için kabus dolu gecede Galatasaray'a galibiyeti getirdi."
L'ÉQUİPE: "G.Saray, İstanbul'da Liverpool'u mağlup ederek tarih yazdı."
THE İNDEPENDENT: "Slot'un riski, G.Saray karşısında yenilgiye yol açtı."
THE SUN: "En büyük zaferlerin şehiri. Burası Liverpool'un kendi tasarladığı bir 'İstanbul Cehennemi'ydi."
BEYİN ERİTEN KAZAN
DAİLY MAİL: "Osimhen'in penaltısı, kaotik atmosferde dengesini bulamayan Liverpool'u yıktı, Slot'un sıkıntıları arttı."
MİRROR: "Türk devi G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0'lık sürpriz skorla geçip rakibine ağır darbe indirdi."
DAİLY TELEGRAPH: "Arne Slot'un Türkiye kabusu."
TİMES: "Liverpool her topa sahip olduğunda beyin kaynatan ıslıklarla boğulup, kulakları sağır eden kazanda eridi."
İNDEPENDENT: " Slot'un kumarı, Liverpool'un G.Saray'a karşı ters tepti."
BBC: "Liverpool, İstanbul'da fırtınalı gecede kaybetti." SKY SPORTS: "G.Saray'a 1-0 yenilen Liverpool için hayal kırıklığı bir geceydi."