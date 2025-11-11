CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Milli boksörlerden Riyad'da 6 madalya

Milli boksörlerden Riyad'da 6 madalya

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6’ncı İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden milli boksörler, organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamladı.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 15:48
Milli boksörlerden Riyad’da 6 madalya

Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Boks kadın milli takımında 54 kiloda Ayşen Taşkın, 60 kiloda Evin Erginoğuz, 51 kiloda Rabiz Topuz altın, 65 kiloda Berfin Kabak gümüş ve 80 kiloda mücadele eden Sultan Osmanlı ise gümüş madalya kazandı. Erkekler 55 kiloda ise Semih Gümüş bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı. Türkiye, bu sonuçların ardından kazandığı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile ülke sıralamasında 1'inci oldu.

BAŞKAN HEKİMOĞLU: TÜRK BOKSU DOĞRU YOLDA İLERLİYOR

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Riyad'da mücadele eden tüm sporcularla gurur duyduğunu ifade ederek, "Oyunlarda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza atan milli boksörlerimiz, hem ülkemizi en iyi şekilde temsil etti hem de Türk boksunun yükselen grafiğini bir kez daha dünyaya gösterdi" dedi.

Türkiye'nin oyunları boks alanında ülkelerarası madalya sıralamasında zirvede tamamladığına da dikkat çeken Hekimoğlu, "Her biri büyük özveriyle hazırlanan sporcularımız, ringde sergiledikleri mücadele ruhuyla bu başarıyı sonuna kadar hak etti. Teknik ekibimizden antrenörlerimize, kulüplerimizden tüm boks camiasına kadar bu başarının mimarı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu sonuçlar bize gösteriyor ki Türk boksu doğru yolda ilerliyor. Hedefimiz, uluslararası arenada daha büyük başarılar elde etmek ve bayrağımızı her organizasyonda zirveye taşımaktır" ifadelerinde bulundu.

