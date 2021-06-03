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Son dakika spor haberi: Boksta Tokyo Olimpiyatları Avrupa kota müsabakaları 'te start alıyor!

Son dakika spor haberleri... Boksta, 'da düzenlenecek olan Avrupa kota müsabakaları, 4-8 Haziran tarihlerinde 'te yapılacak.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 14:51
Son dakika spor haberi: Boksta Tokyo Olimpiyatları Avrupa kota müsabakaları Paris'te start alıyor!

Boksta, Avrupa kota müsabakaları, 4-8 Haziran tarihlerinde 'nın başkenti 'te yapılacak.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 'da yapılan ve Covid-19 nedeniyle yarıda kalan kota müsabakaları Paris'te kaldığı yerden devam edecek. , müsabakalarda erkeklerde 7, kadınlarda 5 sporcu ile mücadele edecek.

Londra'da yarıda kalan kota müsabakalarında 52 kiloda , 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı , "Avrupa kota müsabakalarına yurt içi ve dışı kamplarıyla iyi hazırlandık. Sporcularımıza güveniyoruz. Aylardır süren çalışmalarımızın karşılığını Paris'te almak istiyoruz. İlk hedefimiz alabileceğimiz kadar Olimpiyat kotası almak, daha sonra Tokyo'da ülkemize olimpiyat madalyaları kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Paris'te ringe çıkacak milli sporcular şunlar:

Erkekler: Batuhan Çiftçi (52 kilo), (63 kilo), (69 kilo), (75 kilo), (81 kilo), (91 kilo), (+91 kilo)

Kadınlar: Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Aycan Güldağı (57 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Şennur Demir (75 kilo)



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